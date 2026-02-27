Recent Comments

    Honoring LGBTQ+ Bay Area Black Women Leaders & Allies: Awardees From 2023–2025

    2025

    DJ Black
    Reverend Dereca Blackmon
    Taniesha Broadfoot
    Reverend Angela Brown
    Kamika Dunlap
    Cassandra Falby
    Shay Franco-Clausen
    Khilynn Fowler
    Elena Gross
    Tammy Hall
    Dr. Stephanie Anne Johnson
    Midgett
    Peggy Moore and Hope Wood – (posthumous)
    Christiana Remington
    Nadirah Shakoor
    Ramona Laughing Brook Webb

    2024

    Alex U. Inn
    Joy Baucom
    Angela Berry
    Aisha Brown
    Aarin Burch
    Tosca Comvalius
    Brendalynn Goodall
    Ebony Gordon
    Ericka Huggins
    NaNoshka “Nosh” Johnson
    Shauna Madison
    Honey Mahogany
    Linda Martley-Jordan
    Iowayna Peña
    Dr. Sonya Richardson
    Pat Robinson
    Dr. April Silas
    Lisbet Tellefsen
    Jilchristina Vest
    Stephanie Rae Wilborn
    Shanell Williams
    Anitra Winder

    2023

    Nettie Bonds
    Imani Brown
    Susan Christian
    Pamela Connie
    Mimi Demissew
    Jewelle Gomez
    Melanie Green
    Melorra Green
    Sandy Holmes
    Renée Lubin
    Janelle Luster
    Angelique Mahan
    Pamela Peniston
    Di’ara Reid
    Karen Roye
    Imani Rupert-Gordon
    Andrea Shorter
    Dr. Dee Spencer
    Natalie Thompson
    Darlene Underwood
    Lisa Williams
    Carolyn Wysinger
    Judy Young

    Black History Month
    Published on February 26, 2026